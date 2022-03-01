Росавиация продлила приостановку работы аэропортов юга России

Росавиация продлила приостановку работы ряда аэропортов юга России до утра 8 марта. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу ведомства.

«Режим временного ограничения полетов в российские аэропорты юга и центральной части России продлен до 8 марта 2022 года 3:45 по московскому времени»,

- отмечается в сообщении.

Полеты временно ограничены в аэропорты: Анапа, Белгород, Брянск, Воронеж, Геленджик, Краснодар, Курск, Липецк, Ростов-на-Дону, Симферополь, Элиста.

Остальные аэропорты России, включая международные, работают в штатном режиме. Фото pixabay.com/rauschenberger