Росавиация до середины мая продлила запрет на полеты на юг России

Ограничения на полеты на юг России и в центральную часть в очередной раз продлили. Режим закрытого неба будет действовать до 13 мая.

Полеты временно ограничены в одиннадцать воздушных гаваней. Ограничения касаются Анапы, Белгорода, Брянска, Воронежа, Геленджика, Краснодара, Курска, Липецка, Ростова-на-Дону, Симферополя и Элисты, сообщили сегодня в пресс-службе Росавиации.

Перевозку пассажиров можно осуществить по другим маршрутам. Например, через аэропорты Сочи, Волгограда, Минеральных Вод, Ставрополя и Москвы. Также в ведомстве уточнили, что остальные аэропорты работают штатно.

Напомним, ограничения на полеты в южные и центральные регионы России ввели 24 февраля, когда началась военная спецоперация на Украине. (фото pixabay.com, JFK_Photography)