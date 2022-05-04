Врач объяснил опасность употребления кофе с шоколадом

Пить кофе с шоколадом вредно. Об этом рассказала диетолог Нурия Дианова, слова специалиста приводит «Вечерняя Москва».

Как отметила врач, при одновременном употреблении кофе и шоколад стимулируют расслабление пищеводного сфинктера, разделяющего пищевод и желудок. В результате в пищевод попадает желудочный секрет, который вызывает изжогу.

Дианова подчеркнула, что эти продукты необходимо разделять. Кофе можно пить, например, с пастилой, а шоколад - с чаем в следующий прием пищи.

Также врач отметила, что кофе и шоколад не стоит употреблять натощак. Фото: pixabay.com/Hansuan_Fabregas