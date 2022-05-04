Россиянам назвали способы избежать похмелья

Способы борьбы с похмельем перечислил терапевт Олег Абакумов. Слова специалиста приводит «Лента.ру».

Так, врач посоветовал россиянам не употреблять сладкие настройки и алкогольные коктейли. Кроме того, не следует пить спиртные напитки натощак, закусывать их жирной, острой, соленой пищей, совмещать алкоголь с употреблением кофе и курением. Также доктор рекомендовал чередовать алкоголь с негазированной водой во время застолья.

Если утром похмелье все же есть, доктор советует проветрить помещение, выспаться, принять обезболивающие или противовоспалительные препараты. Фото: pixabay.com/jarmoluk