Школьница умерла после общения с другом в Москве

В одной из квартир в Москве было найдено тело 15-летней школьницы. Девушка скончалась из-за передозировки наркотиками, сообщает РЕН-ТВ.

По данным телеканала, девушка проводила время в квартире с 16-летним другом. Молодого человека госпитализировали с отравлением запрещенными веществами. Но рассказал, что его подруга также их употребляла.

Подробности трагедии устанавливают сотрудники правоохранительных органов. Уточняется, что на месте происшествия найдены четыре пластиковые бутылки с жидкостью, корпус от шариковой ручки, банковские карты и телефоны. Фото: pixabay.com/geralt