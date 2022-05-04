В четверг движение по «Коле» остановится на два часа

Завтра, 5 мая, с 11 до 13 часов будет перекрыто движение транспорта на 236-м километре трассы «Кола» у города Лодейное Поле в Ленинградской области. Об этом сообщает Упрдор «Северо-Запад».

Перекрытие движения связано с технологической разводкой моста через реку Свирь. Ее проведут специалисты «РЖД» .

Водителей просят учесть эту информацию при планировании своих маршрутов. Фото ФКУ Упрдор «Северо-Запад»