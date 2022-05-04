«Гемотест» проведет расследование после утечки данных клиентов

Лаборатория «Гемотест» инициировала служебное расследование после того, как стало известно об утечке данных ее клиентов. Также в медучреждении ужесточат меры технической безопасности, передает РИА Новости, ссылаясь на пресс-службу организации.

Ранее СМИ сообщили, что в даркнете – теневом интернете – появились данные о более чем 31 миллионе людей, обращавшихся в лабораторию. Желающим продавали базу с их адресами, телефонами, паспортами, результатами тестов, в том числе и на ВИЧ. География охватывает различные российские регионы.

Если факт утечки подтвердится, «Гемотест» обратится в правоохранительные органы и заявит о противоправных действиях по отношению к конфиденциальной информации. // Фото: jarmoluk/ pixabay.com