Родительские собрания пройдут в школах после избиения ребенка в Сегеже

В министерстве образования и спорта Карелии прокомментировали скандальное видео с издевательствами над ребенком в Сегеже.

По сообщению пресс-службы ведомства, инцидентом занимаются правоохранительные органы. В министерстве держат вопрос на контроле. Руководство минобразования и спорта связалось с администрацией района, уполномоченным по правам ребенка в Карелии, муниципальной комиссией по делам несовершеннолетних, директорами школ, где учатся участники инцидента.

В школах Сегежи состоятся внеплановые родительские собрания. С детьми встретится психолог. Чиновники также намерены провести комплексную оценку организации воспитательной работы в учебных заведениях карельского города.

Напомним, ранее в соцсети появилась запись избиения несовершеннолетней девочки сверстниками. Все произошло на улице в Сегеже. После инцидента представители потерпевшей обратились с заявлением в полицию. // Фото: скриншот видео