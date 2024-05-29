Родители мучаются, записывая детей к стоматологу

Родители сталкиваются с трудностями при записи детей в стоматологию на Калинина. Об этом они рассказали в сообществе «Подслушано в Птз».

Записать ребенка к врачу можно лишь через электронную очередь, хотя ранее были варианты. Например, в порядке живой очереди, по телефону или регздрав.

«Встала в очередь неделю назад и мой ребенок в очереди 1091-й! Причем прописано, что многодетные могут записываться без очереди. Так, оказывается, есть очередь для многодетных без очереди на месяц вперед! И так сложно было попадать к стоматологу детскому, так теперь вообще невозможно!»

- негодует родитель.

В карельском минздраве прокомментировали ситуацию с записью к детскому стоматологу, сообщив, что сейчас это единственный способ попасть к врачу.

«В настоящее время это единственный способ попасть к врачу. В ГБУЗ «Республиканский стоматологический центр» на обслуживании около 65 000 детей. Учреждение старается улучшить сложившуюся ситуацию»,

- прокомментировали в министерстве.

Ранее родители также жаловались на проблемы с записью и на вариант с розыгрышем номерка в телеграм-канале. // фото unsplash.com