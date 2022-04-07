Родителей Карелии приглашают написать ЕГЭ

Карелия примет участие во всероссийской акции «Сдаем вместе. День сдачи ЕГЭ родителями». Она пройдет 14 апреля, сообщил министр образования и спорта РК Роман Голубев.

Родители получат возможность поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ от прохода в экзаменационный пункт до получения своих результатов.

Участники акции будут писать сокращенный вариант ЕГЭ по базовой математике. Экзаменационный пункт расположен по адресу: г. Петрозаводск, пр. Александра Невского, д. 57. Начало мероприятия в 16:00. Фото pixabay.com/Licht-aus