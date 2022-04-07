В Пряже заработал современный кинотеатр

В центре досуга и творчества в Пряже заработал новый современный кинозал. Кинотеатра в поселке не было больше 20 лет, об этом рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков.

По словам губернатора, установленный в кинозале лазерный проектор - самый современный в республике. Жители Пряжи могут увидеть премьеры и в 3D-формате.

Возродить кинотеатр помог Фонд кино. Содействие в подготовке и продвижении заявки для участия в конкурсе на получение денег оказал региональный Минкульт.

«Сейчас новый кинозал становится точкой притяжения для пряжинцев: здесь проводят кинолектории для школьников, в кино приходит старшее поколение, приезжают жители поселков Ведлозеро, Крошнозеро, Святозеро», - написал Парфенчиков. Фото со страницы Артура Парфенчикова / vk.com