07 апреля 2022, 18:52
В Пряже заработал современный кинотеатр
Возродить кинозал в карельском поселке помог Фонд кино
В центре досуга и творчества в Пряже заработал новый современный кинозал. Кинотеатра в поселке не было больше 20 лет, об этом рассказал глава Карелии Артур Парфенчиков.
По словам губернатора, установленный в кинозале лазерный проектор - самый современный в республике. Жители Пряжи могут увидеть премьеры и в 3D-формате.
Возродить кинотеатр помог Фонд кино. Содействие в подготовке и продвижении заявки для участия в конкурсе на получение денег оказал региональный Минкульт.
«Сейчас новый кинозал становится точкой притяжения для пряжинцев: здесь проводят кинолектории для школьников, в кино приходит старшее поколение, приезжают жители поселков Ведлозеро, Крошнозеро, Святозеро», - написал Парфенчиков. Фото со страницы Артура Парфенчикова / vk.com