Билеты на новый двухэтажный поезд в Петрозаводск поступили в продажу

В связи с прогнозируемым ростом пассажиропотока поезд №160/159, курсирующий между Петрозаводском и Москвой через Приладожье, станет двухэтажным. Билеты уже в продаже, сообщает пресс-служба ОЖД.

В первый рейс двухэтажный поезд выйдет 19 мая из Петрозаводска, 20 мая - из Москвы. Расписание останется прежним - поезд будет ежедневным.

В состав поезда войдут современные двухэтажные купейные вагоны, оборудованные всем необходимым для комфортного путешествия: это системы контроля безопасности и связи, поддержания микроклимата, обеззараживания воздуха, экологически чистые туалетные комплексы. В каждом купе есть розетки для зарядки мобильных устройств и USB-порты. Доступ в купе осуществляется по индивидуальным магнитным ключ-картам. Для удобства маломобильного пассажира и его сопровождающего в одном из вагонов имеется подъемное устройство для инвалидной коляски, а также специально оборудованное купе увеличенной площади.

Пассажиры смогут совершать поездки в поезде ежедневно, отправляясь из Петрозаводска в 13:50 и прибывая на Ленинградский вокзал Москвы на следующие сутки в 10:16. Из Москвы поезд будет отправляться 20 мая в 16:40, далее в 16:50, и прибывать в Петрозаводск на следующие сутки в 14:10. На маршруте предусмотрены остановки на станциях Сортавала, Выборг, Санкт-Петербург, Тверь и других. Фото: Юрий Каулио