Робот обчистил банковские карты двух костомукшанок

Две жительницы Костомукши ответили на незнакомые номера и лишились денег. Об обманной схеме рассказало издание «Новости Костомукши».

По информации издания, с жертвами беседовал робот, который задавал такие вопросы, на которые жертвы коротко отвечали «да», «нет», «согласен», «не согласен».

В ходе разговора пострадавшим приходили смс, которые они не могли просмотреть, не прервав беседу. Завершив разговор, жертвы видели, что с их банковских карт пропадали деньги.

Одна пострадавшая лишилась 100 тысяч. У другой деньги находились на кредитке. Аферисты перевели средства на дебетовую карту, откуда списали 65 тысяч.

Жителей предупреждают не брать трубку, когда звонят незнакомые номера, начинающиеся на 900, 905 и 945.