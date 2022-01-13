«РКС-Петрозаводск» рассказал, как передавать показания счетчиков

В «РКС-Петрозаводск» поступает множество вопросов от петрозаводчан, которые не знают, как удаленно передать показания счетчиков.

АО «ПКС-Водоканал» и ООО «КРЦ» напоминают, как это можно сделать быстро и даже не выходя из дома:

• в личном кабинете на сайтах http://pks-vodokanal.ru/ или https://www.крц10.рф/

• по телефону колл-центра 56-04-31

• на сайте https://www.крц10.рф/ с помощью мессенджеров Viber и WhatsApp

• с помощью мобильного приложения Сбербанк-Онлайн при оплате счета

• по электронной почте krc-feedback@rks.karelia.ru

Если вы все-таки решили прийти в Центр Единого Обслуживания для оплаты счета лично, в квитанции можно указать показания прибора индивидуального учета в соответствующей графе (точно так же это можно сделать в отделениях ФГУП «Почта России», в офисе Карельского отделения № 8628 ПАО СБЕРБАНК и других банков).

Показания счетчиков в ООО «Энергокомфорт». Карелия» можно передать по телефону 56-04-31. В электронном виде показания принимают по почте electra@ek.karelia.ru или через официальный сайт https://energokomfort-karelia.ru/: форма «Задать вопрос», сервис «Личный кабинет».

Вы можете воспользоваться любым способом передачи показаний, а если у вас возникли вопросы, на сайтах АО «ПКС-Водоканал» и ООО «Энергокомфорт». Карелия» есть специальная форма, где можно описать проблему. Более того, в прошлом году на сайтах ООО «КРЦ» и АО «ПКС-Водоканал» появилась возможность записаться на очную или онлайн консультацию.

Не забывайте оплачивать квитанции и передавать показания счетчиков до 25 числа ежемесячно. Это не занимает много времени, но значительно упрощает жизнь и вам, и ресурсоснабжающим организациям.