«РКС-Петрозаводск» продлили действие коллективного договора

Приступить к переговорам о внесении изменений профсоюз может в 2024 году. Это значит, что бонусов для работников компании станет еще больше

Фотоматериалы представлены в официальной группе «РКС-Петрозаводск»

На предприятиях группы компаний «РКС-Петрозаводск» действует один из лучших коллективных договор республики. Вчера главный управляющий директор «РКС-Петрозаводск» Александр Владимирович Сафронов и председатель Объединенной первичной профсоюзной организации Маргарита Ивановна Белова подписали документы о продлении пятого по счету договора АО «ПКС-Водоканал» и АО «ПКС-Тепловые сети» еще на три года. Для того, чтобы это событие случилось, профсоюзной организации необходимо было набрать не менее 50% членов от общего числа работников предприятия.

Коллективный договор ждут изменения, в протоколе о пролонгации указано, что приступить к переговорам о внесении изменений профсоюз может в 2024 году. Это значит, что бонусов для работников компании станет еще больше. Сейчас профсоюзная организация принимает предложения от сотрудников компании о том, что они хотели бы видеть в договоре дополнительно.

На данный момент сотрудники могут, например, компенсировать стоимость проезда до места отдыха не только своего, но и несовершеннолетнего ребенка, возместить деньги за питание при выполнении сверхурочных работ, а также за обучение. У работников компании есть возможность получить материальную помощь на погашение единоразового ипотечного платежа и по семейным обстоятельствам, безвозмездно пользоваться некоторыми медицинскими услугами или получить компенсацию за платное лечение, выплату за санаторно-курортный отдых. Помимо этого, работники регулярно поощряются денежным вознаграждением за особые успехи. В коллективном договоре предусмотрены и другие пункты социальной поддержки сотрудников.

«РКС-Петрозаводск» – ответственная компания, которая заботится о работниках, что не единожды подчеркивали на республиканском уровне.

Если вы хотите присоединиться к дружному коллективу ресурсоснабжающей организации, ознакомьтесь с вакансиями по ссылкам http://pks-teplovyeseti.ru/vacancy и https://pks-vodokanal.ru/vacancy/7936 или звоните в отдел подбора, учета и развития персонала «РКС-Петрозаводск» по телефону +7 (8142) 71-00-90 для уточнения информации. Возможно, вы ищите именно эту работу.

На правах рекламы. АО «Петрозаводские коммунальные системы – Водоканал». ИНН 1001291146.