«РКС-Петрозаводск» наградили победителей конкурса «ДОКА-2026»

В Петрозаводске подвели итоги 14-го ежегодного конкурса профессионального мастерства

Фото: «РКС-Петрозаводск»

Соревнования проходят в восьми регионах присутствия «Российских коммунальных систем», но зародились они именно в столице Карелии — на базе «ПКС-Водоканал» и «ПКС-Тепловые сети». Лучших сотрудников поздравили заместитель премьер-министра Правительства Республики Карелия по развитию инфраструктуры Виктор Россыпнов и председатель комитета ЖКХ Администрации Петрозаводска Илья Михачёв.

Конкурс «ДОКА» традиционно объединяет как опытных профессионалов, так и новичков компании. Участники проходят теоретические и практические испытания в семи номинациях: слесари, сварщики, лаборанты, водители, машинисты экскаватора, электромонтеры, а также в командном зачете — «Лучшая бригада».

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Особую ценность конкурсу придаёт не только состязательный дух, но и ощутимая поддержка со стороны работодателя. Все победители получают памятные дипломы и, что самое важное, персональную надбавку к заработной плате, которая действует в течение года.

Виктор Россыпнов, заместитель премьер-министра Правительства РК по развитию инфраструктуры, лично поздравил участников и отметил значимость конкурса:

Работа коммунальных служб часто остается за кадром. Конкурс «Дока» позволяет отметить людей, которые каждый день заботятся о комфорте жителей. Профессиональные ориентиры, задаваемые через состязательный формат, помогают определить путь к совершенству. Мы видим, что у конкурса хорошая база и готовы поддержать тиражирование этого опыта на регион.

Илья Михачёв, председатель комитета ЖКХ Администрации Петрозаводска, подчеркнул:

В этом зале сегодня те, кто не боится грязи, холода и сложных задач. Ваше мастерство — это не просто навык, это характер. Спасибо, что мы можем на вас положиться в любую погоду и время суток. Мы ценим ваше стремление к совершенству!

В компании подчеркивают: «Дока» — это не просто соревнование, а ежегодный импульс для развития, который показывает: кадры решают всё, а преданность своему делу заслуживает самого высокого признания. Финал конкурса в этом году пройдет в городе Пермь. Коллектив «РКС-Петрозаводск» поздравляет победителей и желает им успехов в соревнованиях и на рабочих объектах.

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