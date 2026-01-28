«РКС-Холдинг» подтвердил рейтинг АА-(RU) с прогнозом «стабильный»

По оценке Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА)*, рейтинг РКС обусловлен низким отраслевым риском, сильной оценкой операционного портфеля, высокими показателями рентабельности бизнеса и ликвидности.

Рейтинг АА-(RU) относится к категории высокой надежности, в соответствии с Национальной рейтинговой шкалой АКРА для Российской Федерации.

Впервые кредитный рейтинг ООО «РКС-Холдинг»* был опубликован АКРА 27 марта 2018 г.

*Аналитическое Кредитное Рейтинговое Агентство (АКРА) - ведущий центр компетенций по кредитному риску, предоставляющий рынку независимую, своевременную и точную информацию для формирования благоприятного инвестиционного климата и устойчивого экономического развития.

*ООО «Российские коммунальные системы» - один из крупнейших операторов водоснабжения и водоотведения в России. Компания объединяет активы на территории Амурской, Кировской, Самарской, Тамбовской, Пензенской, Ульяновской областей, Республики Карелия, Ханты-Мансийского автономного округа – Югра и Пермского края. Численность персонала составляет около 10 тыс. человек.