Риз Уизерспун стала самой состоятельной актрисой мира

Самой богатой актрисой на планете посчитали 45-летнюю американку Риз Уизерспун. Состояние знаменитой голливудской блондинки оценивается в 400 миллионов долларов, пишет «Лента.ру» со ссылкой на Forbes. Звезда ранее продала продюсерскую компанию за 900 миллионов долларов. Студия занималась популярными проектами, как «И повсюду тлеют пожары», «Большая маленькая ложь» и «Исчезнувшая».

Актриса остается одной из самых высокооплачиваемых звезд в киноиндустрии. За один эпизод сериала знаменитость получает не менее одного миллиона долларов. Уизерспун также выступает в качестве продюсера и получает гонорары за съемки в рекламе.

В прошлом году Forbes назвал самой состоятельной актрисой в мире Софию Вергару. (фото film.ru)