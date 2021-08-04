Молния убила 16 человек на свадьбе в Бангладеш

В Бангладеш во время свадебной церемонии в гостей ударила молния. Погибли не менее 16 человек, передает Daily Bangladesh со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.

Инцидент случился днем в среду, когда гости плыли на лодке по реке Падма. Еще по меньшей мере шесть человек пострадали.

Пострадавших госпитализировали. Не исключено, что число жертв может вырасти. (фото hightech.fm)