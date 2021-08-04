04 августа 2021, 19:24
Молния убила 16 человек на свадьбе в Бангладеш
Гости свадебной церемонии плыли по реке, когда в них ударила молния
В Бангладеш во время свадебной церемонии в гостей ударила молния. Погибли не менее 16 человек, передает Daily Bangladesh со ссылкой на полицию, передает РИА Новости.
Инцидент случился днем в среду, когда гости плыли на лодке по реке Падма. Еще по меньшей мере шесть человек пострадали.
Пострадавших госпитализировали. Не исключено, что число жертв может вырасти. (фото hightech.fm)