Рейтинг Банка Уралсиб повышен до уровня А (RU), прогноз «Стабильный»

Данные предоставлены аналитическим кредитным рейтинговым агентством (АКРА)

Фото: freepik.com

Повышение кредитного рейтинга ПАО «БАНК УРАЛСИБ» обусловлено повышением оценки риск-профиля при сохранении оценки бизнес-профиля, достаточности капитала, а также фондирования и ликвидности на достаточном уровне.

По мнению экспертов рейтингового агентства, повышение оценки риск-профиля учитывает снижение объема принятого рыночного риска по отношению к основному капиталу банка. Эксперты отметили, что кредитный портфель банка отличается невысоким уровнем проблемной задолженности, а также невысокой концентрацией выданных кредитов на десяти крупнейших группах заемщиков.

Оценка бизнес-профиля учитывает универсальный характер деятельности банка и определяется достаточно высокой диверсификацией его операционного дохода, умеренными темпами наращивания кредитного портфеля, заложенными в стратегии банка. Сильная оценка достаточности капитала банка обусловлена выполнением нормативов с запасом по национальным стандартам и способностью банка к генерации капитала.

Фото: freepik.com

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