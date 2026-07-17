Рейтинг Банка Уралсиб повышен до ruА со стабильным прогнозом

Рейтинговое агентство «Эксперт РА» улучшило оценку кредитоспособности Банка, отметив его уверенные позиции на рынке и повышение финансовой устойчивости

Фото: Банк Уралсиб

Повышение рейтинга обусловлено комфортной позицией по капиталу на фоне органического роста бизнеса, снижения концентрации кредитных рисков и сохранения качества активов. Также эксперты агентства при пересмотре рейтинга принимали во внимание высокую оценку рыночных позиций банка, повышение уровня ликвидной позиции и эффективность корпоративного управления. По мнению аналитиков, положение банка на российском банковском рынке устойчиво, а уровень диверсификации бизнеса достаточно высок.

Банк Уралсиб продолжает реализацию стратегии развития, направленную на поступательное и сбалансированное развитие и повышение эффективности бизнеса. Ранее в 2025 году рейтинговое агентство АКРА повысило кредитный рейтинг Банка Уралсиб до уровня А (RU), а рейтинговое агентство НКР – до уровня A+.

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