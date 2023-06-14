14 июня 2023, 13:14
Рейсы поездов между Сортавалой и Питкярантой отменят
Из-за ремонта пригородные поезда временно не будут ходить
Пригородные поезда не будут ходить между Сортавалой и Питкярантой. Их отменят из-за ремонта на перегоне, сообщили в минтрансе Карелии.
Речь идет о поездах, следующих из Питкяранты в Сортавалу и из Сортавалы в Питкяранту. Они не будут ходить два дня: 19-20 июня, то есть в следующие понедельник и вторник.
Ремонтные работы в эти дни проведут на земляном полотне в Питкярантском районе, а именно на перегоне Ляскеля-Леппясилта. // фото: www.freepik.com