Рейсы поездов между Сортавалой и Питкярантой отменят

Пригородные поезда не будут ходить между Сортавалой и Питкярантой. Их отменят из-за ремонта на перегоне, сообщили в минтрансе Карелии.

Речь идет о поездах, следующих из Питкяранты в Сортавалу и из Сортавалы в Питкяранту. Они не будут ходить два дня: 19-20 июня, то есть в следующие понедельник и вторник.

Ремонтные работы в эти дни проведут на земляном полотне в Питкярантском районе, а именно на перегоне Ляскеля-Леппясилта. // фото: www.freepik.com