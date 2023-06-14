Деревья, выращенные потомками арапа Петра Великого, посадили в Карелии

Территорию храма преподобных Зосимы, Савватия и Германа Соловецких в Беломорске украсили новые деревья.

13 июня здесь высадили саженцы дуба, куст и цветы. Зеленые насаждения привезли в Карелию из питомника дубков в Новом Петергофе.

По сообщению паблика «Беломорская трибуна», саженцы вырастила семья Ганнибалов - прямые потомки Абрама Петровича Ганнибала – арапа Петра Великого.

Деревья являются «внуками» исторического дерева, посаженного святым Иоанном Кронштадтским на территории Свято-Иоанновского монастыря в Санкт-Петербурге.

Один дубок отправится в Сумский Посад, еще один вероятно высадят в честь 85-летия города Беломорска. // фото Натальи Отченаш