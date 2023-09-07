«Рено Логан» завалился на бок после ДТП на Первомайском проспекте

Утром 7 сентября в районе пересечения Первомайского проспекта и улицы Разина произошла дорожная авария.

Очевидцы выложили в сеть видео с последствиями аварии, кадры публикует паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».

Один из автомобилей оказался на боку. На месте инцидента работали пожарные.

Движение в сторону центра Петрозаводска оказалось затруднено. Транспортные средства получили механические повреждения. // фото скриншот