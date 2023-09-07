07 сентября 2023, 10:43
«Рено Логан» завалился на бок после ДТП на Первомайском проспекте
Движение оказалось затруднено в месте ДТП
Утром 7 сентября в районе пересечения Первомайского проспекта и улицы Разина произошла дорожная авария.
Очевидцы выложили в сеть видео с последствиями аварии, кадры публикует паблик «ДТП Петрозаводска и Карелии».
Один из автомобилей оказался на боку. На месте инцидента работали пожарные.
Движение в сторону центра Петрозаводска оказалось затруднено. Транспортные средства получили механические повреждения. // фото скриншот