Ремонт на переезде осложнит движение автомобилей в Петрозаводске

В Петрозаводске в ближайшие дни пройдут работы по замене асфальта на железнодорожном переезде на улице Ригачина. Об этом сообщает пресс-служба ОЖД.

В связи с проведением работ будет ограничено движение транспорта. Автомобили будут пропускаться реверсивно по одной полосе дороги. Работы будут проводиться по следующему графику: 9 июля с полуночи до 5 часов утра, с 9 на 10 июля и с 10 на 11 июля - с 21:00 до 5:00.

Своевременный пропуск будет обеспечен для автомобилей экстренных служб.

Водителей Петрозаводска просят учитывать варианты объезда этого переезда в указанные дни. // Фото «Петрозаводск говорит»