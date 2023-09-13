Редкие грибы встречаются в диких карельских лесах

Житель карельского поселка Кинелахта отправился на тихую охоту и нашел редко встречающиеся грибы.

«Финны охотятся за черными лисичками, а у нас их не едят. Я часто нахожу эти грибы в лесу, но предпочитаю обыкновенные лисички», — признался Алексей Вейколайнен.

Несмотря на свой непривлекательный вид, черные лисички многие гурманы считают настоящим деликатесом и ценят их на вес золота. А все благодаря их целительным свойствам.

Из порошка высушенных грибов делают спиртовую настойку. Она обладает бактерицидным, протововоспалительным и иммуностимулирующим свойствами. Мы проходим мимо, порой, не замечая, какие редкие и ценные грибы растут у нас под ногами.