13 сентября 2023, 20:43
Редкие грибы встречаются в диких карельских лесах
В районе поселка Кинелахта растут деликатесные грибы, но их никто не собирает
Житель карельского поселка Кинелахта отправился на тихую охоту и нашел редко встречающиеся грибы.
«Финны охотятся за черными лисичками, а у нас их не едят. Я часто нахожу эти грибы в лесу, но предпочитаю обыкновенные лисички», — признался Алексей Вейколайнен.
Несмотря на свой непривлекательный вид, черные лисички многие гурманы считают настоящим деликатесом и ценят их на вес золота. А все благодаря их целительным свойствам.
Из порошка высушенных грибов делают спиртовую настойку. Она обладает бактерицидным, протововоспалительным и иммуностимулирующим свойствами. Мы проходим мимо, порой, не замечая, какие редкие и ценные грибы растут у нас под ногами.