15 июля 2024, 11:21
Ребенок-велосипедист госпитализирован после ДТП в Карелии
В Кондопоге девятилетний мальчик на велосипеде попал под машину
В воскресенье, 14 июля, в Кондопоге произошло ДТП с участием юного велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.
По данным ведомства, все случилось в 17:40. Девятилетний мальчик, ехавший на велосипеде, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115.
В результате аварии ребенок получил телесные повреждения. Он был госпитализирован с места ДТП. // Фото ГАИ