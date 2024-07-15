Ребенок-велосипедист госпитализирован после ДТП в Карелии

В воскресенье, 14 июля, в Кондопоге произошло ДТП с участием юного велосипедиста. Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Карелии.

По данным ведомства, все случилось в 17:40. Девятилетний мальчик, ехавший на велосипеде, столкнулся с автомобилем ВАЗ-2115.

В результате аварии ребенок получил телесные повреждения. Он был госпитализирован с места ДТП. // Фото ГАИ