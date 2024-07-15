Пожар вспыхнул ранним утром в дачном поселке под Петрозаводском

Ранним утром 15 июля произошел пожар в дачном поселке Пиньгуба в Прионежском районе. Об этом сообщает паблик пожарной части №75.

Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 4:37. На место выехали пожарные из Соломенного. Выяснилось, что полыхает хозпостройка, расположенная на одном из участков. Специалистам удалось оперативно ликвидировать возгорание. К 5 утра пожар был потушен.

В результате ЧП никто не пострадал. Причину и обстоятельства инцидента предстоит установить специалистам. // Фото пожарной части №75