15 июля 2024, 11:10
Пожар вспыхнул ранним утром в дачном поселке под Петрозаводском
В Пиньгубе пожарные ликвидировали возгорание в хозпостройке
Ранним утром 15 июля произошел пожар в дачном поселке Пиньгуба в Прионежском районе. Об этом сообщает паблик пожарной части №75.
Сигнал о происшествии поступил на пульт дежурного в 4:37. На место выехали пожарные из Соломенного. Выяснилось, что полыхает хозпостройка, расположенная на одном из участков. Специалистам удалось оперативно ликвидировать возгорание. К 5 утра пожар был потушен.
В результате ЧП никто не пострадал. Причину и обстоятельства инцидента предстоит установить специалистам. // Фото пожарной части №75