Ребенок упал с 13-го этажа долгостроя в Ленобласти и погиб

В Ленинградской области ребенок сорвался с 13-го этажа недостроенного дома и погиб. Трагедия произошла в Выборге, сообщает 47news.

По данным ведомства, днем 27 февраля на телефон экстренных служб поступило сообщение об обнаружении тела мальчика около долгостроя на одной из улиц Выборга. На теле ребенка были обнаружены травмы, характерные для падения с высоты. Сообщается, что он упал с 13-го этажа здания.

Правоохранительные органы разбираются в обстоятельствах дела. Сотрудники Следственного комитета проводят проверку по факту гибели мальчика. Фото паблика «Интересные события в Выборге», vk.com