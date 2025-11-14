Ребенок умер из-за пирожка в российском регионе

В Кабардино-Балкарии 13-летний мальчик умер в школе, подавившись пирожком. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные правоохранительные органы.

По данным источника, мальчик решил на спор съесть пирожок на перемене. Это оказалось фатальной ошибкой. Ребенок не выжил.

По факту трагедии прокуратура организовала проверку.

