Ребенок сломал позвоночник на перемене в российской школе

В Чите 11-летний ребенок сломал позвоночник в школе. Об этом сообщает mk.ru.

По данным издания, инцидент случился 2 февраля. Мальчик играл на перемене с друзьями и получил тяжелую травму. Обстоятельства инцидента неизвестны.

Школьника госпитализировали в краевую детскую клиническую больницу. Врачи оценивают его состояние как удовлетворительное. // Фото: unsplash.com