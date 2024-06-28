Ребенок схватился за провод и попал в реанимацию

В Ленинградской области трехлетний мальчик попал в реанимацию после инцидента с триммером. Об этом сообщает 47news.

По данным источника, ребенок пострадал 27 июня в поселке Федоровское. Дошкольник схватился за оголенный провод удлинителя триммера. Мальчик получил сильный удар током.

Малыш был доставлен в больницу - за его жизнь борются врачи. Обстоятельства случившегося выясняются. // Фото: unsplash.com / Io & Tech