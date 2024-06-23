23 июня 2024, 13:20
Ребенок попал в больницу после глотка жидкости для розжига
Празднование дня рождения завершилось в больнице, за состоянием девочки наблюдают врачи
В Ленинградской области госпитализировали пятилетнюю девочку. У нее диагностирован химический ожог рта и глотки, сообщает телеграм-канал «78.ru».
Родители решили устроить малышке праздник на день рождения. Взрослые начали готовить шашлык и не заметили, как ребенок попробовал средство для розжига.
Пострадавшую госпитализировали, она находится под наблюдением медиков. // фото «Петрозаводск говорит»