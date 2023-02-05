Ребенок получил тяжелые травмы на уроке труда в Ленобласти

В Ленинградской области подросток получил тяжелые травмы на уроке труда. Об этом сообщает 47news.

Инцидент произошел утром 4 февраля в одной из школ города Волхов. По данным издания, 14-летний мальчик травмировался во время работы с циркулярной пилой.

Пострадавшего доставили в больницу. Врачи диагностировали у ребенка открытые переломы пальцев и разрыв сухожилий. // Фото: unsplash.com