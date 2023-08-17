17 августа 2023, 16:02
Ребенку нанесли побои в карельской школе
Сотрудник учреждения образования лишился работы после жестокой реакции на шалость ученика, выплачивать компенсацию пришлось школе
Сотрудник школы вылетел с работы после жестокой реакции на шалость четвероклассника, компенсировать моральный вред пришлось самому образовательному учреждению.
Мама школьника обратилась в прокуратуру после того, как работник школы сдавил рукой шею одиннадцатилетнему ученику и дал несколько подзатыльников.
Мужчина потерял работу, по решению мирового суда ему также назначили штраф по статье о побоях. Размер санкции составил 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры.
После инцидента ни бывший работник, ни школа не попытались как-то загладить причиненный ребенку вред. На защиту подростка встал прокурор Прионежского района. Школу обязали выплатить ребенку 20 тысяч рублей компенсации. // фото freepik.com/ gpointstudio