Ребенку нанесли побои в карельской школе

Сотрудник школы вылетел с работы после жестокой реакции на шалость четвероклассника, компенсировать моральный вред пришлось самому образовательному учреждению.

Мама школьника обратилась в прокуратуру после того, как работник школы сдавил рукой шею одиннадцатилетнему ученику и дал несколько подзатыльников.

Мужчина потерял работу, по решению мирового суда ему также назначили штраф по статье о побоях. Размер санкции составил 10 тысяч рублей, сообщили в пресс-службе прокуратуры.

После инцидента ни бывший работник, ни школа не попытались как-то загладить причиненный ребенку вред. На защиту подростка встал прокурор Прионежского района. Школу обязали выплатить ребенку 20 тысяч рублей компенсации. // фото freepik.com/ gpointstudio