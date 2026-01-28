Ребенка высадили из поезда в 40-градусный мороз в российском регионе

В Забайкальском крае произошел инцидент с участием подростка на железной дороге. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По данным источника, 16-летний юноша ехал в колледж со станции Могоча до станции Шилка. В пути он уснул и проспал свою остановку, а проводник не разбудил его. В итоге молодого человека высадили на следующей станции в 40-градусный мороз. От этой станции до его учебного заведения было 150 километров.

«Ребенок был напуган, не знал куда ему идти, так как не мог найти вокзал. Хорошо, что есть добрые люди, которые помогли моему сыну. Я даже боюсь представить, что могло бы произойти с моим ребенком. До сих пор не понимаю, как можно так безответственно относиться к своей работе и пассажирам!»,

- рассказала мать подростка.

Женщина обратилась в региональную транспортную прокуратуру, по факту случившегося проводится проверка.

