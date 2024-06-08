Ребенка подожгли на детской площадке в российском регионе

В Якутии восьмилетний мальчик поджег футболку маленького ребенка, игравшего на детской площадке. Об этом сообщает «Лента.ру».

По данным источника, инцидент произошел в селе Намцы. По словам матери пострадавшего дошкольника, на ее ребенка напал агрессивный мальчик. В результате огненного инцидента пострадавший получил ожоги 25% тела. Он находится в реанимации.

В отношении родителей нападавшего составлен административный протокол. Семья поставлена на учет. Выясняются детали случившегося. // Фото «Петрозаводск говорит»