Ребенка госпитализировали после попадания молнии в баню

В Иркутской области несовершеннолетнего госпитализировали после того, как молния ударила в баню, в которой он мылся. Об этом сообщает региональное управление МВД в своем Telegram-канале.

По данным ведомства, инцидент произошел вечером 23 июля в городе Нижнеудинске. По предварительной информации, ученик четвертого класса мылся в бане со своим старшим братом. Когда старший ребенок покинул помещение, раздался сильный хлопок. Мальчик вбежал в баню и увидел своего брата с ожогами. Младшеклассника доставили в больницу.

Полиция и прокуратура проводят проверку по факту происшествия. // Фото: unsplash.com / Michał Mancewicz