11 сентября 2025, 09:45
Разваливающийся сарай снесут на Голиковке

Администрацию города обязали демонтировать опасную постройку на проспекте Невского
Прокуратура через суд добилась решения по сносу старого сарая на проспекте Невского в Петрозаводске.

В постройке когда-то хранили дрова, нот со временем сарай перестали использовать. Постройка пришла в аварийное состояние и стала опасна для окружающих.

В этой связи прокуратура обратилась в суд с требованием обязать мэрию снести сарай, а пока работы по демонтажу не будут проведены - ограничить доступ.

Суд позицию ведомства поддержал.

