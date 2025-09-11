Разваливающийся сарай снесут на Голиковке

Прокуратура через суд добилась решения по сносу старого сарая на проспекте Невского в Петрозаводске.

В постройке когда-то хранили дрова, нот со временем сарай перестали использовать. Постройка пришла в аварийное состояние и стала опасна для окружающих.

В этой связи прокуратура обратилась в суд с требованием обязать мэрию снести сарай, а пока работы по демонтажу не будут проведены - ограничить доступ.

Суд позицию ведомства поддержал.