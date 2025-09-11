11 сентября 2025, 09:45
Разваливающийся сарай снесут на Голиковке
Администрацию города обязали демонтировать опасную постройку на проспекте Невского
фото стопкадр
Прокуратура через суд добилась решения по сносу старого сарая на проспекте Невского в Петрозаводске.
В постройке когда-то хранили дрова, нот со временем сарай перестали использовать. Постройка пришла в аварийное состояние и стала опасна для окружающих.
В этой связи прокуратура обратилась в суд с требованием обязать мэрию снести сарай, а пока работы по демонтажу не будут проведены - ограничить доступ.
Суд позицию ведомства поддержал.