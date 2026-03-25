Расширенный центр Петрозаводска очистят от мусора и грязи к 1 мая

100 дорожных работников круглосуточно убирают улицы Петрозаводска от смета, которого вывезено уже две тысячи тонн, сообщил заместитель гендиректора компании-подрядчика «Кондопожское ДРСУ» Александр Утту.

По его данным, в столице Карелии круглосуточно работает 8 погрузчиков, 7 тракторов МТЗ со щетками и самосвалы. На следующей неделе планируется запустить пылесосы и чистодоры.

Расширенный центр Петрозаводска планируют полностью избавить от оставшегося с зимы мусора и грязи к 1 мая. Одновременно наводят чистоту в других районах Петрозаводска.

Ранее сообщалось о том, что жители Карельской столицы возмущены грязью, неубранной листвой и множеством ям на дорогах.