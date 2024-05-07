Расселение ветхого дома в Петрозаводске незаконно сдвинули на 5 лет

Проживающая в аварийном бараке 1934 года постройки петрозаводчанка не согласилась с решением мэрии сдвинуть сроки расселения. Изначально жильцов дома должны были переселить до окончания 2022 года, но мэрия перенесла этот срок на 31 декабря 2027-го, сообщили в объединенной пресс-службе судов Карелии.

Собственница комнат в коммунальной квартире подала административный иск к городской администрации. Петрозаводский городской суд установил, что дом признали аварийным еще в 2017 году. Тогда износ здания уже составлял 77 процентов.

Однако в 2022 году дом не расселили, как положено, так как ранее установили новый срок – на пять лет позднее.

Эксперты пришли к выводу, что из-за повреждений и деформаций дома находиться в нем опасно. Так что новый срок отселения является неразумным и чрезмерно длительным.

Постановление администрации Петрозаводска признали незаконным, на мэрию возложили обязанность установить разумный срок отселения граждан. Сделать это нужно в течение месяца со дня вступления решения суда в законную силу. // фото: Петрозаводский городской суд