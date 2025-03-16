Рассчитывать на весеннюю погоду в Карелии еще рано

О погоде в Петрозаводске в понедельник рассказали в региональном гидрометцентре. 17 марта в городе облачно с прояснениями. Ночью пойдет небольшой снег, днем без существенных осадков. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -10, -12, днем -3, -5. Атмосферное давление будет слабо расти.

В Карелии облачно с прояснениями. Местами ожидается небольшой снег. На дорогах гололедица. Ветер северо-западный умеренный. Температура воздуха ночью -8, -13, местами подморозит до -18, температура воздуха днем -2, -7.

По прогнозу федеральной метеослужбы, в Калевале ночью -16, днем -3;

В Кондопоге, Медвежьегорске ночью -12, днем -3;

В Олонце ночью -10, днем -2;

В Пудоже ночью -10, днем -4;

В Сегеже ночью -11, днем -4;

В Сортавале ночью -7, днем -1;

В Суоярви ночью -11, днем -3.