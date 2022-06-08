Расписание движения городских троллейбусов изменится на один день

В связи с предстоящими праздниками троллейбусы 13 июня будут работать по воскресному графику. Время движения городских маршрутов изменили в связи с более низким пассажиропотоком в выходные, сообщили в администрации Петрозаводска.

Первые троллейбусы №1 отправятся по маршруту в 8:30. Последние «единицы» проследуют с конечных станций в 21:44 с улицы Кемской и в 21:38 с улицы Хейкконена.



С Заводской улицы первые троллейбусы №3 выйдут на маршрут в 8:30, последние в 21:40, с остановки «Хлебокомбинат» - в 8:35 и 22:21.



Первые троллейбусы №5 выйдут на линию также в 8:30, а последние отправятся с конечных станций «Лыжная улица» в 22:14 и с «ДСК» в 22:06.



С улицы Корабелов первые троллейбусы №6 выйдут на линию в 8:36, последние - в 21:57, с Товарной станции - в 8:16 и 21:45.

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