Из-за работ на Древлянке часть домов останется без электричества

В пятницу, 10 июня, на Древлянке в Петрозаводске пройдут работы на объектах энергетики. Они направлены на улучшение качества электроснабжения, сообщили в компании «ОРЭС-Петрозаводск».

Из-за работ с 8 до 15 часов будет ограничено электроснабжение домов, расположенных в 8-ом Лучевом проезде.

Энергетики принесли горожанам извинения за временные неудобства. Фото: pexels.com