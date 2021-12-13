Ранним утром в Петрозаводске поймали очередную пьяную автоледи

Сотрудники ГИБДД утром 13 декабря остановили автомобиль, которым управляла нетрезвая девушка. Это произошло на улице Чапаева, сообщили в Госавтоинспекции Петрозаводска.

Инспекторы ДПС заметили признаки опьянения и провели освидетельствование автоледи на месте. Оказалось, 27-летняя автомобилистка действительно нетрезва.

Полицейские составили административный протокол, который рассмотрит суд. Нарушительница заплатит штраф в сумме 30 тысяч рублей и лишится прав на срок от полутора до двух лет. // Фото: источник