Работы по уборке зимнего смета с дорог начались на месяц раньше

Песок и каменную крошку, которые остались после противогололедной уборки дорог и тротуаров, начали убирать в столице Карелии. Как рассказали в пресс-службе администрации столицы Карелии, весенние работы планировались в апреле, но их начали на месяц раньше.

Уборкой зимнего смета занимается компания «ТехРент». В работах задействованы как специализированная техника, так и дворники. Ранее в администрации рассказали о том, сколько за зиму было вывезено снега.

Также подрядчик продолжает выполнять ямочный ремонт. По сообщению пресс-службы, 12 марта работы выполнялись на улице Маршала Мерецкова, 13 марта – на Лесном проспекте.

Также на грунтовых дорогах в черте города работает грейдер.

Фото: пресс-служба администрации Петрозаводска