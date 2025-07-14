Работу мечты для умных людей предлагают в Петрозаводске

Компания «Лерто» расширяет производство и ищет специалистов в свой коллектив

фото: компания «Лерто»

Текст: Елена Малишевская, фото: компания «Лерто»

«Лерто» - это российская компания-производитель 3D-принтеров Лерто, лидер в своей отрасли, находится в Петрозаводске, в Южной промзоне, по адресу Механический проезд, 8. С 2020 года разрабатывает и производит строительные 3D-принтеры для печати зданий из префаб и малых архитектурных форм из бетона. Основные узлы и механизмы строительных принтеров печатает на фотополимерных 3D-принтерах в своей лаборатории. Звучит немного фантастично, но это так и есть. Мы побывали в этой «петрозаводской Силиконовой долине».

У основателей компании Алексея и Юлии Розовых очень мало времени - в этот день у них назначена встреча с мэром столицы Карелии Инной Колыхматовой, но мы успели с ними поговорить. В частности, спросить: что означает слово Лерто?

«При создании бренда я поставила себе задачу придумать несуществующее слово, чтобы при продвижении бренда в Сети сразу получить конкурентное преимущество. Сгенерировав краткое, звучное и свободное слово, стала проверять интерпретацию в других языках - нет ли пересечений? И только в языке эсперанто нашла слово «lerto», которое в переводе означает «навык», такая интерпретация пришлась по нраву. К тому же по слову Лерто вы найдете только нашу компанию. Из таких глубоких проработок и состоит весь наш подход к тому, что мы делаем»,

- рассказала основатель компании и директор по развитию Юлия Розова.

Согласитесь, такой подход тоже немного из мира фантастики. В 1921 слово «робот» придумал чешский писатель Карел Чапек, и только много лет спустя реальные роботы появились в нашей жизни. В компании «Лерто» все происходит гораздо быстрее, можно сказать, стремительно.

«За последние два года мы обогнали всех по продажам и технологиям. Все остальные только на нас смотрят и пытаются повторять. Даже матерые старички не могут за нами угнаться. Потому что наше оборудование на голову выше. В мире нет такого аналога как у нас»,

- подчеркнул Алексей Розов.

Основатель «Лерто» может с полным правом хвалить себя: нынешние строительные 3D-принтеры Лерто - его собственная разработка. Начинал, как и многие в этой отрасли, с работы на огромных уличных 3D-принтерах: жидкий бетон подавали вручную в бункер, прокачивали по шлангам и печатали здания. В буквальном смысле грязная работа, трудоемкая, во многом зависящая от погодных условий, в конечном счете, неэффективная. Пять лет назад Алексей Розов изобрел проточный бетоносмеситель-экструдер с сухой подачей, который сегодня является ключевым механизмом строительного 3D-принтера Лерто. В прошлом году «Лерто» получила признание «Сколково», а после получила статус малой технологической компании.

«На днях в Карелию приезжал Министр промышленности России Антон Алиханов, и он посетил наше предприятие наряду с многомиллиардными леспромышленными и машиностроительными заводами. Выходя от нас, министр сказал: «Сегодня день начался хорошо!». Мы даже для Москвы инновационные, что уж говорить про Петрозаводск»,

- заметил Алексей Розов.

Глава Минпромторга Алиханов не просто походил по предприятию, он пообещал поддержку инновационной компании. Финансовая помощь очень будет кстати в связи с планами «Лерто» о расширении производства. Сейчас в коллективе 17 человек. Средний возраст - около 35 лет, средняя зарплата - 120 тысяч рублей.

«Коллектив собирали по крупицам. Каждого своего сотрудника мы отбирали, можно сказать, точечно. Два года назад приняли на работу студента-очника, он работал у нас, при этом ходил на учебу и сейчас окончил университет с красным дипломом. Хотелось бы, чтобы все наши будущие сотрудники были такими же уникумами»,

- сообщил основатель «Лерто».

Все сотрудники компании ходят в черных футболках или толстовках с надписью «Лерто». «Вас заставляют ходить в корпоративной одежде?», - спрашиваю у режиссера Алексея Белянинова. (Да-да, на предприятии есть и свой режиссер, и свой видеооператор). «Нет», - улыбается Алексей, «не заставляют. Почему бы не ходить в хорошей рабочей одежде, если компания ее предоставляет».

Своя философия «Лерто» касается не только корпоративного духа, она сформулирована по отношению к жизни.

«Что нами движет? В основе культурного кода компании «Лерто» лежит созидательная деятельность, направленная сделать жизнь людей гармоничнее и комфортнее, расширяя сознание. Мы вкладываем свою энергию творцов в развитие автоматизации строительства домов нового формата и благоустройства зоны обитания, где человеку будет комфортно наполняться энергией для созидания и будущих свершений. Создавая что-либо, мы руководствуемся принципами - принеси пользу и не навреди. Лерто - это больше, чем просто 3D-принтеры. Экосистема, продуманная на годы вперед, где Лерто принтер - это первая ступень на пути к максимальной автоматизации строительства. Всегда будут те кто, способен видеть вглубь и вдаль. Мы считаем себя такими. Такие люди двигают прогресс»,

- так заявляет о себе команда «Лерто» на официальном сайте.

Этой философией, видимо, прониклась и мэр Петрозаводска Инна Колыхматова, к которой Алексей и Юлия Розовы уезжали на встречу. Совместный проект с городской администрацией и медиахудожником Сергей Гапановичем (автором Долины зайцев) - это не просто установка скамеек и вазонов, сделанных на принтерах Лерто, это новая концепция нашего города, новый подход к его благоустройству.

Во дворике предприятия - импровизированная выставка малых архитектурных форм. Поразительно, как принтер за несколько часов может сотворить сложную скульптуру или огромную бетонную вазу. Кстати, пока мы ходили с экскурсией по предприятию, большинство сотрудников ушло на обед. А 3D-принтер продолжал методично печатать какой-то очередной шедевр. Сам по себе в цеху. Под музыку.

«Мы идем к созданию так называемых темных фабрик или безлюдных технологий. Это полностью автоматизированное производство. Один человек может быть у компьютера, все остальные - роботы»,

- рассказали Алексей и Юлия Розовы.

«А вы не боитесь восстания машин?», - спросили мы у основателей «Лерто». «Конечно это страшно, ведь они гораздо умнее нас». И непонятно, шутят они или говорят серьезно.

Если ваши взгляды на жизнь совпадают с философией «Лерто», вы чувствуете в себе силы работать в самой инновационной карельской компании, напишите на почту sales@lerto.ru или оставьте заявку на обратную связь по ссылке https://lerto.ru/contacts. © «Петрозаводск говорит»

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