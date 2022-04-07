Работодателя оштрафовали за прием на работу бывшего служащего

В Питкярантском районе работодателя оштрафовали на 20 тысяч рублей за прием на работу без уведомления бывшего муниципального служащего, сообщили в прокуратуре.

Прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о противодействии коррупции в деятельности ООО «РК-Гранд» и выявила нарушение.

В марте прошлого года директор принял на работу бывшего муниципального служащего и в десятидневный срок не уведомил его предыдущего работодателя о заключении договора. В надзорном органе сообщили, что уведомление было направлено лишь спустя более 11 месяцев с момента оформления трудовых отношений. Ведомство возбудило административное дело в отношении гендиректора предприятия, состоялся суд. (фото pixabay.com, velikorodov94)