Подростки в Петрозаводске украли товар в магазине и испортили его

В одном из гипермаркетов Петрозаводска задержали подростков, которые украли товар и испортили его. Они причинили магазину ущерб в сумме полутора тысяч рублей, сообщили в пресс-службе Росгвардии.

Несовершеннолетних задержали и передали инспектору по делам несовершеннолетних.

В тот же день в строительном магазине 41-летнего мужчину поймали на попытке пронести товар мимо кассы без оплаты. Он пытался похитить имущество на сумму более пяти тысяч рублей, но не смог, нарушителя задержали. // Фото: vop.ru