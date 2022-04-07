Житель Петербурга пострадал в аварии с грузовиком на трассе в Карелии

Житель Петербурга попал в аварию с грузовиком на федеральной магистрали в Лахденпохском районе.

Авария с участием автомобилей «Скания» и «Шкода Рапид» случилась 5 апреля в 11:45. В ГИБДД Карелии предварительно установили, что водитель грузовика допустил столкновение с встречным автомобилем. 44-летнего жителя Санкт-Петербурга, находившегося за рулем «Шкоды», осмотрели на месте аварии и оказали разовую помощь. Впоследствии он обратился в больницу, ему назначили лечение в условиях стационара.

Инспекторы дорожной полиции установили, что водитель грузовика

управлял с нарушением использования тахографа. Как пояснили в ведомстве, прибор фиксирует скорость и время в пути, режим труда и отдыха водителя. Такой контроль дисциплинирует водителя, позволяет планировать его поездку и исключить возможность переутомления за рулем, утверждают в ГИБДД. За управление транспортным средством без тахографа водителю грозит штраф от трех до пяти тысяч рублей. (фото ГИБДД Карелии)